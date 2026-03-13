Pisa, manifestanti sui binari bloccano la circolazione dei treni

Stop completo della circolazione ferroviaria a Pisa, nel tardo pomeriggio di giovedì, per la protesta del movimento pacifista e antimilitarista No Base, che con alcune decine di manifestanti ha invaso i binari, bloccando un treno merci che trasportava mezzi militari. Per oltre un'ora e mezza la circolazione dei treni è stata completamente sospesa e i convogli hanno accumulato pesanti ritardi anche fino a due ore. Centinaia di pendolari hanno visto cancellare i loro treni e sono rimasti in attesa di soluzioni alternative.