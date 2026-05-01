Pisa, il video del maxi-incendio sul monte Faeta

A causa del maxi-incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, 3.500 persone sono state evacuate. Nel pomeriggio del 30 aprile le fiamme avevano raggiunto il versante pisano interessando Asciano, frazione del Comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Nella notte le raffiche di vento hanno favorito la propagazione del rogo e, a questo proposito, è stata emessa una nuova ordinanda di evacuazione per tutti i residenti della zona fino alla strada provinciale 30 nota come la "Lungomonte". Al lavoro vigili del fuoco e protezione civile.