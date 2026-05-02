Pisa, edicolante rapinato e malmenato per 20 euro

Per Giovanni Elefante, edicolante di San Miniato in provincia di Pisa, l'alba del 25 aprile si è trasformata in un incubo. Mentre stata aprendo il suo negozio, infatti, è stato aggredito alle spalle, incappucciato con un sacchetto di plastica e poi colpito ripetutamente con calci e pugni. Una violenza selvaggia durata pochi ma interminabili minuti, fino a quando i malviventi sono fuggiti via, lasciandolo per terra sanguinante con alcune costole incrinate, un orecchio tumefatto e il naso malconcio. Tutto per un una ventina d'euro. Non è ancora chiaro se ad aggredire Giovanni siano state una o più persone: le indagini proseguono e al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.