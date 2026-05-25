MILANO

Pioltello, il 40% degli allievi è arabo: la scuola si adatta e invia le comunicazioni in lingua

Le informazioni, alle famiglie, arrivano anche in inglese e in italiano

di Gigi Sironi
25 Mag 2026 - 18:56
01:26 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
video tg