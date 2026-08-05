Pielle, il gattino diventato mascotte della Polizia Locale di Loano

Si chiama Pielle, ha tre mesi ed è il gatto-mascotte della polizia locale di Loano, in provincia di Savona: una vera star dei social, che accompagna tutta la comunicazione delle forze dell'ordine locali. Non fa le multe, almeno non ancora, però è a tutti gli effetti arruolato nei ranghi della polizia locale. "È uno dei tanti gattini o cani che ci portano in comando perché smarriti. Dopo essere stato con noi per una giornata abbiamo capito che era dolcissimo e aveva già intenerito tutti i colleghi. È diventato subito la star dei social", raccontano dal comando. Pielle contribuisce a diffondere messaggi utili per sensibilizzare i cittadini al rispetto del codice della strada. Ora sta imparando a uscire con le pattuglie e presto sarà impiegato anche in attività di pet therapy rivolte ad anziani e persone con disabilità.