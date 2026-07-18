Caldo, oggi il picco con 16 città da bollino rosso
Le temperature continueranno a salire, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, mentre al Nord il caldo favorirà la formazione di temporalidi Thomas Trenchi
Bolzano affronta la sua quindicesima notte tropicale dell’anno, mentre il sud della Sardegna tocca un nuovo record assoluto: 47 gradi.
Due estremi dello stesso paese, l’Italia, che sta vivendo le ore più difficili della terza ondata di caldo dell’estate. 16 città da bollino rosso, 7 bollino arancione e 4 da bollino giallo.