temperature oltre 40 gradi

Caldo, oggi il picco con 16 città da bollino rosso

Le temperature continueranno a salire, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, mentre al Nord il caldo favorirà la formazione di temporali

di Thomas Trenchi
18 Lug 2026 - 12:50
01:33 
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Bolzano affronta la sua quindicesima notte tropicale dell’anno, mentre il sud della Sardegna tocca un nuovo record assoluto: 47 gradi. 
Due estremi dello stesso paese, l’Italia, che sta vivendo le ore più difficili della terza ondata di caldo dell’estate. 16 città da bollino rosso, 7 bollino arancione e 4 da bollino giallo.

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