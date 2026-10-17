Picchiato dal branco, Napoli scende in piazza per il diritto alla sicurezza

A Napoli i cittadini sono scesi in piazza oggi pomeriggio per rivendicare il diritto alla sicurezza per i loro figli e per sé stessi. Scenario della manifestazione, piazza Vanvitelli, nel quartiere Vomero, dove lo scorso fine settimana è andato in scena l'ennesimo episodio di violenza tra ragazzini, culminato con il ferimento di un cinquantenne, ad oggi ricoverato all'ospedale Cardarelli. A convocare la cittadinanza è stata la Rete per la sicurezza, gruppo di cittadini da anni impegnati sul territorio. Una chiamata a cui hanno risposto tante altre associazioni che operano in diverse aree della città. La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 500 persone: famiglie, bambini, adolescenti, anziani tutti uniti dietro lo striscione 'Nessuno si salva da solo, Napoli siamo tutti noi'.