Tutti di origine marocchina

Picchiato a morte a Cervia, quattro giovani arrestati per l'omicidio di Nicola Musiani

L'intera sequenza dell'aggressione era stata filmata da diverse telecamere di videosorveglianza

di Gigi Sironi
08 Ago 2026 - 12:32
01:27 
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Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni, tutti di origine marocchina e residenti in Romagna, sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato in concorso per il violento pestaggio della notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia in cui ha perso la vita Nicola Musiani, 54 anni.

Picchiato a morte in un parcheggio, l'intera sequenza dell'aggressione è stata filmata da diverse telecamere di videosorveglianza grazie a queste immagini e alle testimonianze raccolte i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ravenna sono riusciti a identificarli con certezza.

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