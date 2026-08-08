Picchiato a morte a Cervia, quattro giovani arrestati per l'omicidio di Nicola Musiani

Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni, tutti di origine marocchina e residenti in Romagna, sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato in concorso per il violento pestaggio della notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia in cui ha perso la vita Nicola Musiani, 54 anni.
Picchiato a morte in un parcheggio, l'intera sequenza dell'aggressione è stata filmata da diverse telecamere di videosorveglianza grazie a queste immagini e alle testimonianze raccolte i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ravenna sono riusciti a identificarli con certezza.