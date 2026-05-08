Piacenza, madre e figli scomparsi: ricerche con drone ed elicottero

Una donna di 49 anni e i suoi due figli, di 14 e 16 anni, sono spariti da oltre due settimane. Erano partiti da Castell’Arquato, nel Piacentino, per una vacanza in tenda sulle montagne del Friuli con i loro quattro cani. Sarebbero dovuti rientrare il 24 aprile, ma dal 20 non hanno più dato notizie. L’auto è stata ritrovata a Tarcento -senza attrezzatura da camping - in provincia di Udine, dove i cellulari hanno agganciato l’ultima cella telefonica. Da qui la 16enne avrebbe inviato un messaggio ad una compagna di scuola, ma poi non ha più risposto a nessuno.