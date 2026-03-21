Piacenza, le suore scalabriniane si reinventano sarte

Suor Onorina ha 83 anni, 88 ne ha suor Erminia, religiose scalabriniane, si occupano della casa della spiritualità a Cassano di Ponte dell'olio, vicino a Piacenza. Dopo aver girato il mondo sono arrivate qui e hanno scoperto che si può essere missionarie anche senza andare lontano, bastano ago e filo, pochi gesti, la disponibilità ad aiutare. Così si sono reinventate e sono diventate suore sarte. Nel convento hanno organizzato una piccola sartoria. Una volta alle bambine si insegnava a cucire e a ricamare, adesso in pochi lo sanno fare, così se c’è una calza da rammendare o un orlo da accorciare in tanti vanno dalle suore sarte.