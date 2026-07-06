L'invito è "scrivi se ne senti il bisogno"

Piacenza, cassette blu nei parchi per chi deve "sfogarsi"

Il progetto ideato da due giovani. Si possono inserire biglietti per raccontare il proprio disagio. I pensieri raccolti pubblicati in forma anonima su Instagram"

di Thomas Trenchi
06 Lug 2026 - 12:48
01:30 
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Scrivere per svuotarsi di un peso. Per dire quello che, spesso, non si riesce a confidare a nessuno. Si chiama “Sfogati” il progetto ideato da due giovani: quindici cassette blu tra parchi e viali a Piacenza. Dentro, fogli bianchi, una penna e un invito: “Scrivi se ne senti il bisogno”. In poche settimane sono già centinaia i messaggi raccolti.

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