Piacenza, cassette blu nei parchi per chi deve "sfogarsi"

Scrivere per svuotarsi di un peso. Per dire quello che, spesso, non si riesce a confidare a nessuno. Si chiama “Sfogati” il progetto ideato da due giovani: quindici cassette blu tra parchi e viali a Piacenza. Dentro, fogli bianchi, una penna e un invito: “Scrivi se ne senti il bisogno”. In poche settimane sono già centinaia i messaggi raccolti.