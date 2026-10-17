giorni di beneficenza

Piacenza, alla "Balloon Cup" volano mongolfiere e Frecce Tricolori

32 equipaggi in gara, con l'obbiettivo più grande di divertire e far conoscere il mondo dell'aeronautica"

di Matteo Pedrazzoli
17 Ott 2026 - 20:14
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