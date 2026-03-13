Petroliera russa al largo di Lampedusa, il sindaco Mannino a Tgcom24: "Pronti a rimorchiare la nave"
"La situazione è sotto controllo. Sono presenti anche i mezzi antinquinamento"del ministero dell'Ambiente", spiega il primo cittadino
Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si sta avvicinando alle acque di Lampedusa. Il sindaco Filippo Mannino, a Tgcom24, spiega che "la situazione è sotto controllo. La nave si trova in acque internazionali a circa 50 miglia a Malta. Il vento, in questo momento, tende a scarrocciare l'imbarcazione verso nord". Sul posto, aggiunge, "ci sono i mezzi della Marina militare, il rimorchiatore e i mezzi antinquinamento del ministero dell'Ambiente, pronti intervenire qualora la situazione dovesse richiederlo".
La vera preoccupazione è un eventuale disastro ambientale? "Certamente - risponde il sindaco -, ma se la situazione dovesse degenerare, ci sono pronti il rimorchiatore e i mezzi antinquinamento".