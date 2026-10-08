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Peste, l'esperto a Tgcom24: "Non temo contagi in Italia, oggi abbiamo antibiotici efficaci"

Il dermatologo e venereologo dell'EADV Camillo Di Cicco rassicura sui rischi di diffusione della malattia

08 Ott 2026 - 15:52
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"Non credo ci sia il timore di contagio in Italia". Camillo Di Cicco, dermatologo e venereologo dell'EADV, interviene a Tgcom24 sui timori legati ai sospetti casi di peste. L'esperto ricorda che oggi, a differenza del passato, esistono terapie antibiotiche efficaci per contrastare la malattia, purché venga diagnosticata rapidamente. "Non credo possano verificarsi pandemie come quelle del passato", spiega, sottolineando però che per prevenire e gestire eventuali focolai è fondamentale una risposta tempestiva delle autorità sanitarie.

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