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Pescherecci fermi e sirene nei porti: inizia la rivolta dei pescatori contro il caro gasolio

Mobilitazione in numerose marinerie italiane, soprattutto nell'Alto Adriatico

22 Ott 2026 - 13:10
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