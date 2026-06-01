Pesaro, sigarette vietate sulla spiaggia, ma in pochi lo sanno

A Pesaro è entrato in vigore il divieto di fumare sulle spiagge, comprese sigarette elettroniche e dispositivi analoghi, nell'ambito del progetto "città smoke free". Ma a due mesi dall'ordinanza molti frequentatori degli stabilimenti balneari dichiarano di non essere ancora a conoscenza delle nuove regole. Il problema principale è la mancanza della cartellonistica informativa, non ancora distribuita ovunque. Intanto sulle spiagge continuano a vedersi mozziconi e fumatori, mentre la polizia locale non ha ancora avviato controlli sistematici.