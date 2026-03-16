L'ODISSEA DELL'EX CUOCA

Pesaro, il grido di Bruna: "A 78 anni cerco casa, aiutatemi"

"Mi dicono che sono anziana e che non posso gestire un'abitazione", spiega

di Chiara Ottaviani
16 Mar 2026 - 18:35
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