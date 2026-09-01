Pesaro, esercito di maranza prende d'assalto gli stabilimenti balneari

Notte di caos sul lungomare di Pesaro, dove un esercito di 150 maranza, giovedì scorso, ha preso di mira gli stabilimenti balneari, lasciando dietro di sé danni alle strutture, imbrattamenti, bottiglie rotte e la paura dei gestori dei lidi, bersaglio di offese e minacce. I danni sono ancora da quantificare, ma per alcuni stabilimenti si parla di migliaia di euro. E il problema non riguarda soltanto le attività balneari, i giovani vandali infatti come si vede in queste immagini girano per le strade distruggendo tutto ciò che trovano .

