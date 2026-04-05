Per la prima volta i ragazzi di PizzAut portano in tavola un menu per Pasqua

Due primi, costine e casatiello: per la prima volta i ragazzi di PizzAut portano in tavola un menu preparato ad hoc per questa festa. È una Pasqua all'insegna dell'inclusione e della solidarietà nel primo locale italiano gestito da ragazze e ragazzi autistici. La rinascita - il senso più profondo di Pasqua - per molti di questi giovani è appena iniziata.