Pedopornografia, sette arresti al Nord e 100mila file sequestrati

L'indagine ha consentito di esplorare e monitorare in maniera continuativa, a livello transnazionale, i canali online di distribuzione del materiale permettendo di individuare alcuni account, attraverso i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini pedopornografiche. All'esito delle perquisizioni, gli arrestati - due nella provincia di Milano, due nella provincia di Bergamo, uno nella provincia di Varese, uno nella provincia di Vicenza e uno a Firenze, di età ricompresa tra i 38 e i 78 anni - sono stati trovati in possesso di un'ingente quantità di materiale di sfruttamento minorile. Sono stati sequestrati oltre 100mila file, tra immagini e video, e circa trenta dispositivi (smartphone, tablet, pc, hard disk) per un totale di oltre 26mila gb di materiale informatico.