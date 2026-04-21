Pedinato e rapinato dell'orologio di lusso, tre arresti a Milano

Le indagini sono state condotte attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne alla Stazione Centrale, e una serie di accertamenti tecnico-scientifici che hanno permesso di confrontare i volti ripresi con quelli dei sospettati e attraverso l'analisi dei profili social degli indagati. I poliziotti, a due destinatari della misura cautelare, hanno notificato nella Casa Circondariale di Milano San Vittore dove sono detenuti per reati analoghi, il terzo è stato rintracciato nella zona di Piazza Selinunte, mentre il quarto, allo stato irreperibile, è ricercato.