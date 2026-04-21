Pedinato e rapinato dell'orologio di lusso, tre arresti a Milano
Un quarto individuato è attualmente irreperibile
Avevano strappato un orologio del valore di 40mila euro a uno svizzero di 34 anni il 25 gennaio del 2025 nei pressi della Stazione Centrale di Milano. La polizia, coordinata dalla Procura di Milano - VII Dipartimento, ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di tre giovani (un quarto è irreperibile). Si tratta di tre egiziani e un marocchino, di età compresa tra i 19 e i 21 anni accusati di rapina aggravata. I quattro sono stati individuati dagli agenti della Squadra Mobile di Milano,
Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, gli indagati avevano individuato la vittima già quando si trovava a bordo del treno partito da Lugano con destinazione Milano Centrale. Una volta giunto in stazione lo avevano pedinato sino a giungere in via Vittor Pisani dove l'hanno circondato e aggredito per poi strappandogli l'orologio del valore di circa 40.000 euro e darsi alla fuga.
Le indagini sono state condotte attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne alla Stazione Centrale, e una serie di accertamenti tecnico-scientifici che hanno permesso di confrontare i volti ripresi con quelli dei sospettati e attraverso l'analisi dei profili social degli indagati. I poliziotti, a due destinatari della misura cautelare, hanno notificato nella Casa Circondariale di Milano San Vittore dove sono detenuti per reati analoghi, il terzo è stato rintracciato nella zona di Piazza Selinunte, mentre il quarto, allo stato irreperibile, è ricercato.