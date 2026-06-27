Al suo fianco i figli

Pavullo, a 92 anni ancora dietro al banco della sua bottega: la storia di Norina

Norina Cavani è l'anima del negozio e, almeno per il momento, non ha la minima voglia di abbassare la saracinesca

di Chiara Ottaviani
27 Giu 2026 - 21:30
01:24 
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In un tempo in cui le piccole botteghe chiudono una dopo l'altra, a Pavullo, in provincia di Modena, ce n'è una che resiste. È lo storico negozio della famiglia Maleti. Dietro il bancone c'è ancora Norina Cavani: 92 anni e la stessa voglia di accogliere ogni cliente.
Inaugurata nel 1922 dai suoi suoceri, questa bottega era la pasticceria simbolo dell'Appennino modenese, protagonista delle grandi occasioni. Assieme a Norina ci sono i figli, ma lei resta l'anima del negozio e per il momento la pensione può ancora attendere.

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