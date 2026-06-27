Pavullo, a 92 anni ancora dietro al banco della sua bottega: la storia di Norina

In un tempo in cui le piccole botteghe chiudono una dopo l'altra, a Pavullo, in provincia di Modena, ce n'è una che resiste. È lo storico negozio della famiglia Maleti. Dietro il bancone c'è ancora Norina Cavani: 92 anni e la stessa voglia di accogliere ogni cliente.

Inaugurata nel 1922 dai suoi suoceri, questa bottega era la pasticceria simbolo dell'Appennino modenese, protagonista delle grandi occasioni. Assieme a Norina ci sono i figli, ma lei resta l'anima del negozio e per il momento la pensione può ancora attendere.