Pavia: spara dalla sua abitazione e si barrica in casa, due feriti

Le forze speciali della Polizia hanno fatto irruzione nella giornata di lunedì 20 aprile nell'abitazione di un uomo di 50 anni residente a Vigevano, in provincia di Pavia. Il 50enne nel primo pomeriggio ha esploso alcuni colpi di fucile che hanno ferito lievemente due persone, raggiunte di striscio dai proiettili esplosi. Subito dopo si era barricato in casa, armato. Visto gli inutili tentativi di carabinieri e polizia di convincerlo a consegnare l'arma, sono state fatte arrivare sul posto le unità operative di primo intervento di Milano, che in serata hanno fatto irruzione in casa, immobilizzando l'uomo. Il 50enne è stato poi condotto al commissariato di Vigevano.