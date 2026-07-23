Pavia, scoperta fabbrica clandestina di sigarette: un arresto e 14 denunciati

I finanzieri dei comandi provinciali di Caserta e Frosinone hanno scoperto e smantellato una fabbrica clandestina di sigarette attiva nella provincia di Pavia. Lo stabilimento, in grado di produrre milioni di sigarette al giorno, era dotato anche di un deposito in provincia di Cremona che serviva a stoccare il tabacco lavorato e le materie prime. L'operazione ha portato all'arresto di una persona e a 14 denunce nei confronti di soggetti in stato di libertà. L'accusa è quella di contrabbando di tabacchi lavorati e contraffazione di marchi.