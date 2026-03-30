In tanti sono contrari
Pavia,"piazza Vittoria cambierà faccia per sempre
Per ora ci sono solo sei scheletri"ma presto"diventeranno dei camini di acciaio rosso alti oltre tre metridi Matteo Pedrazzoli
30 Mar 2026 - 21:01
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