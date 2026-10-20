A Rivanazzano Terme

Pavia, il ristorante delle suore è un successo: tutti in fila per mangiare all'"Oasi della Pancia"

Nel fine settimana trovare un tavolo è un'impresa

di Enrica Iacono
20 Ott 2026 - 18:39
01:31 
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