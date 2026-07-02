Passo dello Stelvio, dopo il caldo la neve

Dopo l'ondata di caldo che ha interessato anche l'arco alpino, mercoledì ha nevicato al Passo dello Stelvio. Le precipitazioni nevose sono iniziate nel primo pomeriggio con conseguente crollo delle temperature.
Dopo l'ondata di caldo che ha interessato anche l'arco alpino, mercoledì ha nevicato al Passo dello Stelvio. Le precipitazioni nevose sono iniziate nel primo pomeriggio con conseguente crollo delle temperature.
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