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Passo dello Stelvio, dopo il caldo la neve

In seguito all'ondata di calore che ha interessato anche l'arco alpino

02 Lug 2026 - 10:29
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Dopo l'ondata di caldo che ha interessato anche l'arco alpino, mercoledì ha nevicato al Passo dello Stelvio. Le precipitazioni nevose sono iniziate nel primo pomeriggio con conseguente crollo delle temperature.

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