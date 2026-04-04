Pasqua, Confesercenti: "Due italiani su tre rimarranno a casa"

I preparativi per il pranzo di Pasqua sono già incominciati. Quest’anno sarà una domenica all’insegna del buon cibo e del tempo in famiglia, con un occhio attento ai costi. Secondo Confesercenti, due italiani su tre trascorreranno queste feste in casa. Solo l’11 per cento opterà per il ristorante, il 67 per cento invece resterà tra le mura domestiche con un budget di circa 49 euro a persona. A pesare soprattutto il timore dei rincari, tra inflazione e caro-energia. Non si rinuncia ai festeggiamenti ma sempre con un occhio al portafoglio.

