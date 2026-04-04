Pasqua, a Messina sequestrati oltre 22mila articoli non sicuri

Oltre 22.200 articoli non conformi alle norme di sicurezza, molti dei quali legati alle imminenti festività pasquali, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando rovinciale di Messina nell'ambito dei controlli contro la contraffazione, l'abusivismo commerciale e a tutela della sicurezza dei prodotti. In particolare, i finanzieri della compagnia di Taormina hanno sequestrato giocattoli per bambini - tra cui bolle di sapone, puzzle in legno raffiguranti animali, trottole e adesivi - oltre ad articoli per feste come palloncini, trombette, fischietti e candele. Tra i prodotti irregolari anche articoli per la casa, come ganci adesivi e oggetti decorativi, tra cui braccialetti componibili, occhietti adesivi mobili e unghie finte. Tutti i prodotti, secondo quanto accertato, non rispettavano le caratteristiche previste dalla normativa europea e risultavano potenzialmente dannosi per la salute degli utilizzatori. Nel corso dell'intervento, in un esercizio commerciale di Giardini Naxos è stato sanzionato con una multa di 1.032 euro il titolare di nazionalità cinese, segnalato alla Camera di commercio di Messina per la violazione delle norme del Codice del consumo.