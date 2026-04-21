Parroco ripara buche in strada: "Rischio una multa, ma la gente ne ha bisogno"

L'unica via d'accesso al paese di Borgo Santa Rita, frazione di Caltanissetta, è una provinciale di tre chilometri costellata di voragini e dissesti. Per questo padre Carvello ha deciso di prendere in mano pala, piccone e indossare gli stivali per aiutare i suoi fedeli a raggiungere il borgo e, di conseguenza, la Chiesa o meglio, il capannone, visto che la prima è ancora inagibile. "Poche famiglie abitano in questo borgo, ma svolgono un'attività commerciale, un panettiere, un caseificio, ci sono tanti pastori, tanti contadini e la domenica succede che più di 300 persone vengono per partecipare alla Santa Messa e comprare generi alimentari" dice.