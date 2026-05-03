Caltanissetta, parroco rattoppa le buche in strada: "Mi hanno detto basta, rischiavo una multa"

"Mi hanno sollecitato a stare fermo perché il rischio è una multa... Papa Francesco più volte ha detto...". Era iniziato tutto così: con stivali, pala e piccone. Padre Carmelo era deciso a riparare le buche del piccolo Borgo Santa Rita, alle porte di Caltanissetta. Lo aveva fatto non contro le istituzioni locali, ma per la sua comunità. Ora il Comune ha finalmente rattoppato con detriti le buche della strada che provocavano danni alle auto e possibili incidenti.