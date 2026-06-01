Parma, smantellata maxi fabbrica clandestina di sigarette: 12 arresti, sequestrati 20 tonnellate di tabacco

I militari hanno aspettato che prima un'auto e poi un camion entrassero nella struttura e una volta dentro hanno trovato una vera e propria linea di produzione automatizzata in piena attività, nascosta dietro pannellature di cartongesso parzialmente insonorizzate. Nel soppalco era stato ricavato un alloggio completo con letti fissi, cucina e bagni, concepito per annullare ogni movimento esterno che potesse insospettire il vicinato. L'impianto era alimentato da un generatore industriale a gasolio autonomo, per mascherare i consumi elettrici. A difesa dello stabile, una regia con server, telecamere esterne, rilevatori di droni e video-scanner per individuare eventuali attività di sorveglianza delle forze dell'ordine. Posti sotto sequestro macchinari e prodotti per un valore di 4 milioni di euro: oltre 20 tonnellate di tabacco, più di 4 milioni di sigarette contraffatte di un noto brand internazionale, tutte con lo stesso numero seriale e false indicazioni di origine, oltre a bancali di filtri, carta, inchiostri e colla industriale. Un secondo capannone di supporto è stato individuato in provincia.