Parma, ritrovati i quadri d'autore rubati alla Fondazione Magnani-Rocca

Entrano in due da una finestra, mentre il complice li aspetta fuori, e corrono veloci per raggiungere la Sala dei Francesi alla Fondazione Magnani-Rocca di Traversetolo, in provincia di Parma. Volto coperto e torcia in fronte, sono due dei ladri autori di uno dei furti di opere d'arte più clamorosi degli ultimi tempi, secondo soltanto all'assalto al Louvre e ai suoi gioielli. Se ne vanno via con 3 quadri capolavoro dell'Impressionismo, un Cézanne, un Matisse e un Renoir, del valore complessivo di circa 9 milioni di euro.