Le precauzioni degli studenti

Paura a scuola a Parma, spray al peperoncino e taser negli zaini

Cresce la paura per aggressioni e rapine,"i ragazzi si preparano a difendersi da soli

di Chiara Ottaviani
28 Apr 2026 - 19:11
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Studenti che vanno a scuola con spray al peperoncino nello zaino e taser nascosti tra i libri. Succede a Parma, in alcune scuole superiori, dove cresce la paura per aggressioni e rapine, e i ragazzi si preparano a difendersi da soli. "Questi metodi di difesa personali sono molto frequenti, è vero che li arrestano ma poi vengono rilasciati subito e la popolazione si deve difendere da sola".

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