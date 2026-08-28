Parma, è giallo su una 45enne trovata morta (e ferita) in casa

Trovata morta in casa, con numerose ferite da arma da taglio. Nell’appartamento, due coltelli sequestrati dagli inquirenti. È giallo a Parma per il corpo di una 45enne rinvenuto senza vita in un'abitazione di periferia. Non si esclude nessuna ipotesi. Nemmeno quella dell’omicidio. Ma gli inquirenti prendono in considerazione anche la possibilità di un suicidio. A dare l’allarme è stata la madre della vittima. La donna, che vive poco distante, era preoccupata perché la figlia non rispondeva al telefono. Il cellulare squillava a vuoto, così ha deciso di raggiungere l’appartamento.

Ha aperto la porta e la scoperta è stata drammatica: il corpo a terra, senza vita.