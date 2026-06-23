Parma, è emergenza caldo: oltre mille accessi al pronto soccorso e centri assistenza

Il caldo record di questi giorni ha messo a dura prova anche i servizi sanitari di Parma. Nel fine settimana, tra Pronto soccorso e Centri di assistenza e urgenza della provincia, si sono registrati ben 1.068 accessi. La maggior preoccupazione sono i colpi di calore negli anziani: quasi il 30% di chi si è rivolto alle strutture di emergenza ha più di 75 anni, una quota in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E data l’ondata di caldo le aziende sanitarie rinnovano l’invito alla prudenza.