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Parma, centinaia in bicicletta contro degrado e insicurezza: "Rivogliamo la nostra città"

Cittadini e associazioni hanno attraversato il centro per chiedere più controlli e interventi contro la criminalità

di Elena Tambini
03 Ott 2026 - 18:57
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