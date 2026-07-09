Il video

Roma, scoppia il caso strisce: prima sono bianche, poi blu e c'è anche la multa

È quanto successo nella capitale a un cittadino di 65 anni di nome"Stefano Angeloni. L'Atac"toglierà le sanzioni effettuate in vari quartieri

09 Lug 2026 - 18:07
00:19 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
roma
parcheggi