A Roma

Parcheggia all'alba sulle strisce bianche e alla sera le ritrova blu

La disavventura di un manager e di altri sei automobilisti e la doccia fredda: sul parabrezza anche la multa"

di Beatrice Bortolin
07 Ott 2026 - 19:47
01:29 
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