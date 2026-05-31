Parata del 2 Giugno, Pratesi (polizia di Stato): "Guiderò con orgoglio e responsabilità il nono settore"

"Per la prima volta dal 2001, nella Parata del 2 Giugno, un intero settore è dedicato esclusivamente alla polizia di Stato". Ad annunciarlo è la dott.ssa Laura Pratesi, dirigente superiore della polizia. "Particolarmente significativa in questa compagine, la presenza di una compagnia investigativa, i reparti speciali dei Nocs, uomini e donne degli uffici investigativi delle Digos, delle squadre mobili, della Polizia scientifica, della Polizia cibernetica e dei Reparti prevenzione crimine", aggiunge.