Parata del 2 Giugno, Pratesi (polizia di Stato): "Guiderò con orgoglio e responsabilità il nono settore"

"Per la prima volta dal 2001, nella Parata del 2 Giugno, un intero settore è dedicato esclusivamente alla polizia di Stato". Ad annunciarlo è la dott.ssa Laura Pratesi, dirigente superiore della polizia. "Particolarmente significativa in questa compagine, la presenza di una compagnia investigativa, i reparti speciali dei Nocs, uomini e donne degli uffici investigativi delle Digos, delle squadre mobili, della Polizia scientifica, della Polizia cibernetica e dei Reparti prevenzione crimine", aggiunge.
"Altrettanto importante la presenza di una compagnia composta da uomini e donne dei reparti mobili, che lo scorso anno con grande equilibrio, professionalità e senso di umanità, hanno consentito ben oltre 11mila manifestazioni di piazza, per le quali la Bandiera della Polizia di Stato è stata insignita di Medaglia d'oro al valor civile dal presidente della Repubblica", sottolinea.
Infine, ci sarà "una compagnia di funzionari, in abiti civili con la sciarpa tricolore, emblema di un ruolo altamente significativo per le libertà democratiche e la sicurezza del Paese svolto dalle autorità tecniche provinciali di pubblica sicurezza. Ed è con grande orgoglio e senso di responsabilità che guiderò il nono settore della Polizia di Stato", annuncia.