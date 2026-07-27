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Record di partecipanti e risate per l'ottava edizione della Paper Cup

La regata delle barche di cartone sul lago d'Idro è diventata"uno degli appuntamenti più attesi dell'estate.

di Maurilio Paloschi
27 Lug 2026 - 13:03
01:29 
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