A otto giorni dall'intervento

Papa Leone XIV saluta i fedeli a Piazza San Pietro in papamobile

A otto giorni dall'intervento al polmone, il Papa torna a Piazza San Pietro in papamobile per salutare i fedeli prima dell'udienza generale.

21 Ott 2026 - 11:09
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