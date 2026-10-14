AL GEMELLI DI ROMA

Leone XIV operato per un adenocarcinoma polmonare

L'intervento si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro

di Matteo Pedrazzoli
14 Ott 2026 - 00:27
01:20 
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