Tante le reazioni

Mattarella, Meloni e la comunità islamica: il sostegno a Papa Leone XIV

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella si rende interprete del sentimento degli italiani all'annuncio dell'imminente ricovero. Vicinanza al Pontefice anche da induisti e buddisti

di Maria Alessandra Chertizza
11 Ott 2026 - 19:24
01:15 
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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime sosteno a Papa Leone, che si sottoporrà a operazione chirurgica al Gemelli di Roma. Ma sono tanti i messaggi per lui: le chiese d'Italia, i vescovi americani e le altre religioni.

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