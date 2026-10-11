Mattarella, Meloni e la comunità islamica: il sostegno a Papa Leone XIV
Il Capo dello Stato Sergio Mattarella si rende interprete del sentimento degli italiani all'annuncio dell'imminente ricovero. Vicinanza al Pontefice anche da induisti e buddistidi Maria Alessandra Chertizza
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime sosteno a Papa Leone, che si sottoporrà a operazione chirurgica al Gemelli di Roma. Ma sono tanti i messaggi per lui: le chiese d'Italia, i vescovi americani e le altre religioni.