Papa Leone XIV, il Pontefice visita una prigione in Guinea Equatoriale

Vicinanza a chi ha perso la speranza, a chi non vede ancora la luce in fondo al tunnel. In Guinea Equatoriale Papa Leone visita la prigione di Bata, un luogo di detenzione molto duro, dove i carcerati hanno spesso denunciato condizioni di prigionia critiche. È la prima che il Pontefice americano dalla sua elezione visita un carcere. E ha voluto rivolgere un saluto ai presenti. Leone arriva nel carcere chiedendo dignità per i detenuti, perchè sia data loro la possibilità di lavorare e di studiare. Nella messa celebrata al mattino a Mongomo, nella basilica dell'Immacolata, con 100mila persone arrivate da tutto il Paese, Leone XIV ha denunciato le condizioni preoccupanti in cui versano le carceri: crescano spazi di libertà, sia sempre salvaguardata la dignità della persona umana. "Penso ad esempio ai carcerati - ha detto - spesso costretti a vivere in condizioni igieniche e sanitarie preoccupanti".

