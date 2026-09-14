L'omaggio

Cori, torta, applausi: papa Leone spegne 71 candeline

Nato a Chicago il 14 settembre 1955, Robert Francis Prevost ha ricevuto auguri da tutto il mondo. È il suo secondo compleanno da pontefice

14 Set 2026 - 16:05
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