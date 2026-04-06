Papa Leone XIV annuncia una veglia per la pace

"Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo, per i popoli oppressi dalla guerra, i cristiani perseguitati, i bambini che soffrono la mancanza di istruzione". Ci sono soprattutto loro nel cuore di papa Leone XIV che ha recitato il Regina Coeli del Lunedì dell'Angelo. Dare nuova voce alla speranza è la richiesta del pontefice, che denuncia l'azione dei violenti, coloro che soffocano tra le loro mani i sentimenti più nobili per un futuro di fratellanza. E risuonano ancora le dure parole pronunciate prima delle benedizione Urbi et Orbi di Pasqua: Prevost ha esortato alla conversione chi scatena le guerre, e tutti i fedeli a non restare indifferenti di fronte alle tragedie che vivono intere popolazioni. L'attesa adesso è per sabato 11 aprile, quando il pontefice americano guiderà una grande veglia di preghiera in San Pietro.