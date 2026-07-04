Papa Leone XIV a Lampedusa: "I morti in mare vittime di decisioni prese e mancate"

Per la seconda volta nella storia un Pontefice è in vista a Lampedusa. Dopo il precedente di Francesco nel luglio 2013, Papa Leone XIV si è recato sull'isola per una breve visita e per proseguire il cammino di attenzione all’accoglienza verso chi è costretto a migrare. Tanti i momenti salienti della visita lampo, come la preghiera al cimitero e l'omelia, la quale si è tenuta davanti a circa 4mila persone al Campo Sportivo Arena.