Papa Leone XIV, un anno di pontificato: le immagini del primo discorso da San Pietro

A un anno esatto dalla sua elezione, l'appello di Papa Leone XIV - il primo pontefice agostiniano -, lanciato dalla Loggia di piazza San Pietro l'8 maggio del 2025, è ancora attuale: costruire "una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante". Lo stesso Prevost, in questo anno ha cercato di "costruire i ponti con il dialogo e con l'incontro", così come aveva affermato durante il suo primo discorso ai fedeli.
In quell'occasione il primo pontefice americano non poteva non riservare un pensiero a Papa Francesco, venuto a mancare pochi giorni prima, il 21 aprile, in concomitanza con il giorno di Pasquetta. "Quel Papa che benediva Roma, dava la sua benedizione al mondo quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, vi ama tutti e il male non prevarrà".