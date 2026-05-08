Papa Leone XIV, un anno di pontificato: le immagini del primo discorso da San Pietro

A un anno esatto dalla sua elezione, l'appello di Papa Leone XIV - il primo pontefice agostiniano -, lanciato dalla Loggia di piazza San Pietro l'8 maggio del 2025, è ancora attuale: costruire "una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante". Lo stesso Prevost, in questo anno ha cercato di "costruire i ponti con il dialogo e con l'incontro", così come aveva affermato durante il suo primo discorso ai fedeli.