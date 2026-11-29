Papa Leone scherza con i bambini del catechismo nel teatrino della chiesa intitolata a San Carlo da Sezze. Siamo ad Acilia, nella periferia sud di Roma: in 1500 sono arrivati per accogliere il pontefice in questa sua seconda visita alle comunità parrocchiali in occasione dell'Avvento. Un territorio pieno di sfide, un luogo dove i giovani sono il motore della comunità. La parrocchia nacque 40 anni fa, nel 1987: le famiglie del quartiere ipotecarono le proprie case per finanziare la costruzione. Leone ha celebrato messa in mezzo a questa gente dal cuore grande. Nell'omelia ha chiesto di pregare tutti insieme, pensando a tutto il dolore del mondo. Poi una raccomandazione: "Abbiate fiducia nei giovani, offrite loro ambienti sicuri".